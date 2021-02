Im Norden Indiens sind nach dem Abbruch eines Gletschers und der darauf folgenden Flutwelle bislang sieben Leichen geborgen worden.

Mindestens 125 Menschen würden noch vermisst, teilten die Behörden mit. Nach Angaben des Katastrophenschutzes handelt es sich vor allem um Arbeiter eines Wasserkraftwerks. Die Wasser- und Geröllmassen hatten einen Damm im Bundesstaat Uttarakhand zerstört. Die Behörden versetzten die betroffenen Bezirke in höchste Alarmbereitschaft. Zahlreiche Rettungskräfte sind im Einsatz. Menschen wurden vor den steigenden Fluten in Sicherheit gebracht.



Warum es zu dem Abbruch des Gletschers gekommen ist, darüber sind sich Experten noch unklar. Mehrere Studien belegten aber bereits, dass die Himalaya-Region besonders vom Klimawandel betroffen ist. Eine Auswertung von Satellitenaufnahmen aus dem Jahr 2019 zeigt, dass im Himalaya-Gebirge die Gletscher doppelt so schnell wie vor der Jahrtausendwende schmelzen. Der aktuelle Gletscherabbruch könnte Experten zufolge mit dieser Entwicklung in Zusammenhang stehen.

