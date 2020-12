Nach gewalttätigen Protesten in einem indischen Werk des Technologie-Zulieferers Wistron hat hat der US-Konzern Apple Aufträge an das Unternehmen vorerst gestoppt.

Apple teilte mit, man fordere Wistron zu einem besseren Umgang mit seinen Beschäftigten auf. Erst dann würden wieder neue Aufträge vergeben. Den indischen Mitarbeitern müsse Würde und Respekt gezollt werden. Zudem solten Löhne unmittelbar und komplett ausgezahlt werden.



Auf einem Wistron-Werksgelände im Süden Indiens hatten kürzlich tausende Beschäftigte gegen Verzögerungen bei der Auszahlung der Löhne und für bessere Arbeitszeiten protestiert. Als die Polizei eintraf, kam es zu Zusammenstößen. Nach Angaben des Unternehmens entstand ein Schaden von 60 Millionen Dollar. In der Fabrik werden Teile für das iPhone von Apple hergestellt. Wistron ist in Taiwan ansässig, produziert aber auch in anderen Ländern.

Diese Nachricht wurde am 19.12.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.