Indien hat eine atomwaffenfähige Rakete mit einer Reichweite von bis zu 5000 Kilometern getestet.

Diese sei von einer Insel vor der Ostküste abgefeuert worden und in den Golf von Bengalen gestürzt, teilte das Verteidigungsministerium in der Hauptstadt Neu Delhi mit. Indien hatte die 17 Meter lange Rakete vom Typ "Agni-5" bereits mehrfach zu Testzwecken abgefeuert. Nun nahm das Militär erstmals einen Start bei Nacht vor. In indischen Medienberichten war von einem Warnsignal an China die Rede.

