In Indien haben die Behörden innerhalb eines Tages rund 400.000 Corona-Neuinfektionen registriert.

4.187 Menschen seien an oder mit dem Virus verstorben. Das südostasiatische Land mit seinen mehr 1,3 Milliarden Einwohnern erlebt derzeit eine zweite Infektionswelle. Das Gesundheitssystem ist überlastet, mancherorts fehlt medizinischer Sauerstoff. In der Hauptstadt Neu Delhi und in Mumbai soll sich die Lage in den Krankenhäusern inzwischen leicht verbessert haben. Deutschland und andere Staaten schickten Nothilfe. Aus Furcht vor den wirtschaftlichen Folgen hat die indische Regierung bislang keinen neuen landesweiten Lockdown verhängt. Allerdings gibt es Einschränkungen in einzelnen Bundesstaaten.

