Indien kauft 56 Militärflugzeuge bei Airbus und sichert sich dafür eine Produktion im eigenen Land.

Die ersten 16 Transportmaschinen würden noch im Airbus-Werk im spanischen Sevilla montiert, teilten Airbus und das indische Unternehmen Tata in Neu-Delhi mit. Die restlichen 40 Flugzeuge sollen dann in einer Industriepartnerschaft von Airbus mit Tata in Indien entstehen.



Indien bekommt die Maschinen in der Ausführung als Transportflugzeug. Vor Ort sollen sie dann mit einem elektronischen Kampfsystem aufgerüstet werden. Zum Kaufpreis der Flugzeuge wurden keine Angaben gemacht. Medienberichten zufolge hat das Geschäft ein Volumen von umgrerechnet 2,5 Milliarden Euro.

