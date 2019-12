Indiens Regierung will mit billionenschweren Investitionen in die Infrastruktur die schwächelnde Konjunktur ankurbeln.

Finanzministerin Sitharaman nannte auf einem Wirtschaftsgipfel in Mumbai eine Summe von umgerechnet rund 1,3 Billionen Euro, berichten lokale Medien. Erste Projekte sollen demnach noch in diesem Monat angekündigt werden. Das indische Bruttoinlandsprodukt hatte zuletzt mit 4,5 Prozent ein so schwaches Wachstum verzeichnet wie seit mehr als sechs Jahren nicht mehr. Um gegenzusteuern, hatte die Regierung bereits die Körperschaftsteuer gesenkt und die Privatisierung von Staatsfirmen vorangetrieben.