Der Indien-Referent von Caritas International, Seidel, hat sich besorgt über die Lage in dem besonders von der Corona-Pandemie betroffenen Land geäußert. Man erlebe in Indien eine Katastrophe, sagte Seidel im Deutschlandfunk. In jeder Familie gebe es Fälle, das Gesundheitssystem sei komplett zusammengebrochen.

Während von der ersten Welle vor einem Jahr vor allem die Metropolen betroffen gewesen seien, habe sich die Pandemie nun auch auf den ländlichen Raum ausgeweitet. Gleichzeitig gebe es eine ökonomische Katastrophe. In den Armenvierteln gebe es kein medizinisches Angebot, und zudem hätten die Tagelöhner wegen des Lockdowns auch noch ihre Arbeit verloren.



Als Hilfsorganisation könne man nur punktuelle Unterstützung leisten, erklärte Seidel. Die Hilfsbereitschaft sei aber erstaunlich hoch, man habe großzügige Unterstützung und Spenden erhalten.



Zuletzt hatten die indischen Behörden 370.000 Neuinfektionen und 3.400 Todesfälle innerhalb von 24 Stunden gemeldet.

