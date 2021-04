Indien hat in den vergangenen 24 Stunden fast 350.000 neue Corona-Fälle verzeichnet.

Es ist der vierte Tag in Folge mit einem neuen Höchstwert. Zudem starben rund 2.800 Menschen in Zusammenhang mit Covid-19. Viele Krankenhäuser sind überfüllt, schwerkranke Patienten können oftmals nicht mit Sauerstoff versorgt

werden.



Allein im letzten Monat sind in Indien die täglichen Corona-Fälle um das Achtfache und die Todesfälle um das Zehnfache gestiegen. Premierminister Modi forderte alle Bürger auf, sich impfen zu lassen und vorsichtig zu sein. Die USA boten Hilfe an. Die Vereinigten Staaten sind in Indien wegen ihrer Exportkontrollen von Rohmaterialien für Impfstoffe in die Kritik geraten.



Experten erwarten, dass die Corona-Welle erst Mitte Mai ihren Höhepunkt erreichen wird. Die tägliche Zahl der Infektionen könnte dann bei einer halben Million liegen.

Diese Nachricht wurde am 25.04.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.