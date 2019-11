In Indien ist es wegen einer Gruppenvergewaltigung zu Ausschreitungen gekommen.

Mehrere hundert Demonstranten versuchten, eine Polizeiwache in Hyderabad zu stürmen. In dieser wurden vier Männer festgehalten, die eine 27-jährige vergewaltigt, ermordet und die Leiche in Brand gesteckt haben sollen. Die Frau konnte kurz vor der Tat noch ihre Schwester per Handy alarmieren. Die Polizei fand nur noch ihre verkohlte Leiche. - Gewalt gegen Frauen ist in Indien weit verbreitet. Immer wieder kommt es zu schweren Übergriffen.