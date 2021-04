Die Corona-Pandemie hat in Indien zu einer dramatischen Lage in den Krankenhäusern geführt.

Vor allem fehlt es an medizinischem Sauerstoff. Die Produktionsstätten liegen oft von den Kliniken weit entfernt. Die Regierung in Neu Delhi setzt inzwischen Express-Züge ein, um den lebensnotwendigen Sauerstoff in die einzelnen Landesteile zu bringen. Auch die neue Mutation des Corona-Virus bereitet den Experten Sorge.



Indien hatte den zweiten Tag in Folge mehr als 300.000 Corona-Neuinfektionen innerhalb eines Tages gemeldet. Mehr als 2.200 Menschen starben. Der Notfall-Koordinator der Weltgesundheits-Organisation, Ryan, rief die Regierung auf, strenge Mobilitäts- und Kontaktbeschränkungen einzuführen.

Weiterführende Artikel zum Coronavirus

Wir haben ein Nachrichtenblog angelegt. Das bietet angesichts der zahlreichen Informationen einen Überblick über die wichtigsten aktuellen Entwicklungen.



+ Covid-19: Aktuelle Zahlen zum Coronavirus in Deutschland (Stand 23.04.)

+ "Grünes Zertifikat": So soll das Reisen für Geimpfte in der EU künftig ablaufen (Stand 14.04.)

Test und Schutz

+ Neue Empfehlung: Die wichtigsten Fragen und Antworten zur Astrazeneca-Entscheidung (Stand: 08.04.)

+ Impfungen: Was ist bei den Impfungen durch Hausärzte zu beachten? (Stand: 16.04.)

+ Impfstoffe: Wann auch Kinder geimpft werden könnten (Stand 10.04.)

+ Impfungen: Was über die Nebenwirkungen der Impfstoffe bekannt ist (Stand 08.04.)

+ Erkrankte: Neue Erkenntnisse bei der Suche nach Medikamenten (Stand: 12.04.)

+ Impfstoff: Höheres Thromboserisiko bei Vektorimpfstoffen? (Stand: 14.04.)

Ansteckung und Übertragung

+ Übertragung: Welche Rolle Aerosole spielen (Stand: 12.04.)

+ Übersterblichkeit: Wie tödlich ist das Coronavirus wirklich? (Stand: 02.04.)

+ Reisewarnung: Die aktuelle Liste der Risikogebiete (Stand 16.04.)



Die Dlf-Nachrichten finden Sie auch bei Twitter unter: @DLFNachrichten.

Diese Nachricht wurde am 23.04.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.