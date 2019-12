In Indien sind bei Protesten gegen das neue Gesetz zur Einbürgerung mehrere Dutzend Menschen verletzt worden.

Tausende nahmen an der Kundgebung in Neu Delhi teil. Die Polizei ging Medienberichten zufolge mit Tränengas und Schlagstöcken gegen sie vor. Zahlreiche Fahrzeuge wurden in Brand gesteckt. Mehr als 50 Teilnehmer wurden festgenommen. Auch in der Region Assam wurde gegen das neue Gesetz protestiert. Bei den Protesten im Land kamen bereits mehrere Menschen ums Leben.



Das Gesetz trat vergangene Woche in Kraft und erleichtert nicht-muslimischen Migranten wie Christen, Hindus, Sikhs, Buddhisten, Jaina oder Parsen aus den Nachbarländern Afghanistan, Bangladesch und Pakistan die Einbürgerung.



Das UNO-Menschenrechtsbüro in Genf bezeichnet die Regelung als diskriminierend. Sie untergrabe das Versprechen zur Gleichheit vor dem Gesetz, zu dem sich Indien nicht zuletzt mit seiner eigenen Verfassung verpflichtet habe.

Premierminister Modi erklärte, das Gesetz lindere das Leid vieler verfolgter Menschen.