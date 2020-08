Der frühere indische Präsident Pranab Mukherjee ist tot.

Nach Angaben seiner Familie starb der 84-Jährige an den Folgen einer Corona-Infektion. Mukherjee war von 2012 bis 2017 Indiens Präsident, damals war die heute oppositionelle Kongresspartei an der Macht. Der Staatschef in dem südasiatischen Land hat vor allem repräsentative Aufgaben. Die Regierungsgewalt liegt beim Ministerpräsidenten.