In Teilen Indiens hat tagelanger Regen zu zahlreichen weiteren Erdrutschen geführt.

Dabei kamen dutzende Menschen ums Leben. Nach Angaben eines Behördenvertreters gab es allein im Bundesstaat Maharashtra mindestens 36 Tote. Etliche Menschen werden noch vermisst. Da viele Straßen unpassierbar sind, können Rettungskräfte oft nur schwer vorankommen. Auch in anderen Regionen des Landes gab es Opfer durch Erdrutsche, so etwa in der Finanzmetropole Mumbai.

Diese Nachricht wurde am 23.07.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.