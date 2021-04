In Indien sind fast 315.000 Corona-Neuinfektionen innerhalb eines Tages gemeldet worden.

Das ist der höchste Zuwachs, der bislang weltweit festgestellt wurde. Damit steigt die Gesamtzahl der offiziell registrierten Fälle auf 15,9 Millionen. In den vergangenen 24 Stunden verzeichnete Indien insgesamt rund 2.100 Todesfälle in Zusammenhang mit dem Coronavirus. Viele Krankenhäuser sind überlastet, es fehlt an medizinischem Sauerstoff. Sorge bereitet Experten vor allem eine neue Mutation. Sie gehen davon aus, dass diese Variante für die neue Corona-Welle mitverantwortlich ist.



In der indischen Hauptstadt Neu-Delhi und mehreren Regionen gelten Ausgangssperren.

