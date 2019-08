Im indischen Bundesstaat Assam droht fast zwei Millionen Menschen die Staatenlosigkeit.

Die Regierung hat ein umstrittenes Staatsbürgerregister veröffentlicht, in dem die Namen von 1,9 Millionen Einwohnern fehlen. Betroffen sind vor allem muslimische Einwanderer aus Bangladesch.



Die Regierung von Assam hatte das Bürgerregister im vergangenen Jahr beschlossen. Aufgenommen wurden nur Bewohner, die nachweislich schon vor 1971 ins Land gekommen sind. Wer damals vor dem Unabhängigkeitskrieg in Bangladesch nach Indien floh, blieb außen vor.



In Assam regiert die hindustisch-nationalistische Partei BJP von Indiens Premierminister Modi. Kritiker sehen in dem Register einen weiteren Versuch der BJP, die Vormachtstellung der Hindus in Indien zu stärken.