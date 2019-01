In Indien haben zwei Frauen gegen den Willen von Hindu-Nationalisten einen heiligen Tempel betreten und damit Proteste ausgelöst.

Die Frauen waren in Tücher gehüllt und betraten den Tempel im Bundesstaat Kerala über einen Hintereingang - und nicht über die "18 heiligen Stufen". Sie wurden dabei von Polizisten begleitet und beschützt. Die Frauen hatten am 24. Dezember noch vergeblich versucht, in den Tempel zu gelangen. Nach ihrem Besuch wurde das Gebäude geschlossen, damit "Reinigungsrituale" durchgeführt werden konnten. Das dauerte eine Stunde lang.



Nachdem Videos von dem Tempelbesuch publik geworden waren, kam es vor dem Gelände in der Stadt Kochi, aber auch in anderen Städten zu Protesten aufgebrachter Hindus. Die Kundgebungen wurden Medien zufolge auch von der hindu-nationalistischen Indischen Volkspartei BJP organisiert. Die Polizei setzte Tränengas gegen die Demonstranten ein.



Der Sabarimala-Tempel ist einer der heiligsten Tempel der Hindus. Bislang war es Frauen zwischen 10 und 50 Jahren verboten, den Tempel zu betreten, weil sie in diesem Alter als unrein gelten. Das Oberste Gericht Indiens hatte dieses Verbot Ende September unter dem Verweis auf die Gleichbehandlung von Mann und Frau aufgehoben. Seitdem blockieren radikale Hindus den Zugang.

"Wall of Women"

In diesem Zusammenhang ist auch eine Großkundgebung zu sehen. Dabei bildeten nach Korrespondentenberichten Hunderttausende Frauen eine Menschenkette quer durch den gesamten Bundesstaat. Die Kommunistische Partei, die in dem Bundesstaat regiert, sprach von mehr als fünf Millionen Teilnehmerinnen. Die Menschenkette sollte nicht nur ein Zeichen für mehr Gleichberechtigung der Geschlechter sein, sondern auch ein Zeichen des Protestes dagegen, dass Frauen immer wieder am Betreten des Sabarimala-Tempels gehindert wurden.