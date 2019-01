In Indien haben zwei Frauen gegen den Willen von Hindu-Nationalisten einen heiligen Tempel betreten.

Die in Tücher gehüllten Frauen betraten den Tempel im Bundesstaat Kerala über einen Hintereingang. Nachdem Videos davon publik geworden waren, kam es vor dem Tempel und auch in anderen Städten zu Protesten aufgebrachter Hindus. Die Polizei setzte Tränengas gegen die Demonstranten ein.



Der Sabarimala-Tempel ist einer der heiligsten Tempel der Hindus. Bislang war es Frauen zwischen 10 und 50 Jahren verboten, den Tempel zu betreten, weil sie in diesem Alter als unrein gelten. Das Oberste Gericht Indiens hatte dieses Verbot Ende September unter dem Verweis auf die Gleichbehandlung von Mann und Frau aufgehoben. Seitdem blockieren radikale Hindus den Zugang.