In Indien hat es erneut Proteste wegen der Gruppenvergewaltigung und Ermordung einer Frau gegeben.

In der Hauptstadt Neu-Delhi forderten hunderte Menschen eine schnelle Aufarbeitung der Tat und mehr Schutz für Frauen. Am Wochenende hatte es bereits Proteste und Ausschreitungen in der südindischen Stadt Hyderabad gegeben. In der Nähe war die 27-jährige Tierärztin vergewaltigt und ermordet worden. Die vier mutmaßlichen Täter sollen die Leiche nach der Tat in Brand gesteckt haben. - Gewalt gegen Frauen ist in Indien weit verbreitet, immer wieder kommt es zu schweren Übergriffen.