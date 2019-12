In Indien ist es bei Protesten gegen ein neues Staatsbürgerschaftsgesetz zu schweren Ausschreitungen gekommen.

Wie die Nachrichtenagentur Press Trust of India meldet, rissen Demonstranten im Bundesstaat Assam im Nordosten Indiens Telefonmasten aus dem Boden und setzten Fahrzeuge in Brand. Die Polizei nahm mehrere Personen fest und verhängte eine Ausgangssperre.



Die hindu-nationalistische Partei BJP von Ministerpräsident Modi hatte das neue Staatsbürgerschaftsgesetz durchgesetzt. Es gewährt nichtmuslimischen Einwanderern, die vor 2015 vor religiöser Verfolgung aus Pakistan, Bangladesch und Afghanistan geflohen sind, den indischen Pass. Für muslimische Verfolgte, etwa Rohingya aus Myanmar, gilt die Regelung dagegen nicht. Die Protestierenden in Assam befürchten eine Einwanderungswelle aus den Nachbarländern und eine weitere Marginalisierung der Muslime in Indien.