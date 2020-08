In Indien hat Ministerpräsident Modi den Grundstein für einen umstrittenen Hindu-Tempel gelegt.

Der Tempel in der Stadt Ayodhya wird an der Stelle einer Moschee aus dem 16. Jahrhundert errichtet. Sie war 1992 von Hindu-Extremisten zerstört worden, die den Ort als Geburtsstätte eines Hindu-Gottes sehen. Die Zerstörung hatte zu Zusammenstößen zwischen Hindus und Muslimen mit rund 2.000 Toten geführt. Ende letzten Jahres hatte das Oberste Gericht in Neu-Delhi den Bau genehmigt. Kritiker des Tempel-Baus werfen Modi und seiner Partei vor, aus dem laut Verfassung säkularen Indien einen hindu-nationalistischen Staat machen zu wollen.