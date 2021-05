Das von der Corona-Pandemie besonders betroffene Indien erhält eine erste Hilfslieferung aus Deutschland.

Eine Maschine der Luftwaffe startete von Köln/Bonn aus mit 120 Beatmungsgeräten und mit Medikamenten nach Neu Delhi, wie das Bundesverteidigungsministerium mitteilte. Mit an Bord seien auch 13 Kräfte des Sanitätsdienstes der Bundeswehr. Sie sollen in Indien eine Anlage zur Herstellung von Sauerstoff für Covid-19-Patienten aufbauen und Kräfte vor Ort in die komplexe Anlage einweisen.



In Indien wurden allein seit Anfang April rund sieben Millionen Ansteckungen verzeichnet. Zuletzt registrierte Indien mehr als 400.000 Corona-Neuinfektionen binnen 24 Stunden. Zusätzlich wird von einer sehr hohen Dunkelziffer ausgegangen. Mehr als 40 Länder haben dem Land Hilfe zugesagt.



Bei einem Brand in einer Corona-Klinik in Indien kamen mindestens 18 Menschen ums Leben. 50 weitere Patienten konnten nach Angaben der Polizei gerettet werden. Das Unglück ereignete sich in der Stadt Bharuch im Bundesstaat Gujarat. Über die Ursache des Feuers ist noch nichts bekannt.

