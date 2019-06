Die indische Regierung hat im Streit um das Schulfach Hindi eingelenkt.

Eigentlich sollte die Sprache an allen Schulen im Land neben Englisch zur Pflichtsprache werden. Doch das Vorhaben löste Proteste aus, vor allem im Süden Indiens. Dort werden Sprachen wie Tamil und Malayalam gesprochen. Sie sind mit Hindi nicht verwandt. Nach einem Bericht der "Times of India" hat die Regierung ihren Plan nun aufgegeben.



Das Vorhaben stand für den Kurs des hindunationalistischen Premierministers Modi. Er will Hindi massiv fördern und den Gebrauch des Englischen zurückdrängen. Diplomaten etwa sollen auf der internationalen Bühne mehr Hindi statt Englisch sprechen.



In Indien gibt es fast 800 Sprachen, 22 davon haben offiziellen Status. Hindi ist für rund 40 Prozent der Menschen die Muttersprache.