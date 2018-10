In Indien ist die höchste Statue der Welt eingeweiht worden.

Die Skulptur des Unabhängigkeitshelden Sardar Vallabhbhai Patel misst 182 Meter und ist damit doppelt so hoch wie die Freiheitsstatue in New York. Sie steht in einem entlegenen Teil des indischen Bundesstaats Gujarat, dem Heimatstaat von Premierminister Modi. Die Bauarbeiten dauerten vier Jahre und kosteten umgerechnet 358 Millionen Euro. Das Denkmal ist in Indien umstritten. Mehr als 180 Familien wurden nach Angaben der Behörden umgesiedelt. Immer wieder gab es Proteste. Die Einweihungsfeier wurde deshalb von scharfen Sicherheitsvorkehrungen begleitet.