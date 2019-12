In Indien hat es bei neuen Demonstrationen gegen das geplante Einbürgerungsgesetz hunderte Festnahmen gegeben.

Allein in der Hauptstadt Neu Delhi wurden mehr als 100 Personen abgeführt. Festnahmen gab es unter anderem auch in Bangalore. Die Regierung hatte zuvor ein Demonstrationsverbot für zahlreiche große Städte verhängt. In mehreren Gegenden wurde das Internet abgeschaltet.



In Indien gibt es seit Tagen teils gewalttätige Kundgebungen gegen das geplante Gesetz. Es soll illegalen Einwanderern aus Afghanistan, Pakistan und Bangladesch die Einwanderung erleichtern - mit Ausnahme von Muslimen. Die muslimische Gemeinschaft in Indien betrachtet das als Diskriminierung.