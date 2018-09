Die indische Regierung will ein staatliches Krankenversicherungsprogramm für bis zu 500 Millionen Menschen einführen.

Premierminister Modi gab im Bundesstaat Jharkhand erste Gesundheitskarten aus. Er sprach von einem großen Schritt hin zu einer hochwertigen und bezahlbaren Gesundheitsversorgung für ärmere Bevölkerungsschichten. Die Regierung rechnet mit jährlichen Kosten von umgerechnet 1,4 Milliarden Euro. Dafür sollen die Zentralregierung und die Bundesstaaten aufkommen.



Die öffentliche Gesundheitsversorgung in Indien gilt als katastrophal. Es mangelt an Ärzten und Krankenhäusern. Die meisten Inder, die es sich leisten können, lassen sich daher in Privatkliniken behandeln.