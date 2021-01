Indien hat heute mit den Impfungen gegen das Coronavirus begonnen.

Es dürfte sich um die größte Impfkampagne weltweit handeln. Das Land hat 1,3 Milliarden Einwohner. Bis Juli sollen zunächst 300 Millionen Menschen geimpft werden. Als erstes sind Mitarbeiter im Gesundheitswesen und aus anderen Risikobereichen an der Reihe.



In Indien sind bisher zwei Impfstoffe zugelassen: Covishield vom britisch-schwedischen Pharmakonzern Astrazeneca, das in Indien produziert wird, und Covaxin vom indischen Konzern Bharat Biotech.

