In Indien sind durch den Monsun bislang mehr als 1.000 Menschen ums Leben gekommen.

Das Heimatministerium teilte in Neu-Delhi mit, am stärksten betroffen von den Regenfällen seien Gebiete im Nordosten und Westen des Subkontinents. Die meisten Menschen seien entweder ertrunken oder bei Häusereinstürzen und Erdrutschen umgekommen. Die Behörden gaben heute für Teile des Nordens Hochwasserwarnungen heraus. Fotos zeigen, wie Menschen mit ihren Habseligkeiten durch hüfthohes Wasser waten.



Die Monsun-Zeit in Südasien dauert normalerweise von Juni bis September. Für die Landwirtschaft ist der Regen von existenzieller Bedeutung, die Wassermassen richten aber jedes Jahr auch großen Schaden an.