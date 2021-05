Bei einem Brand in einer Klinik für Covid-19-Patienten in Indien sind mindestens 15 Menschen ums Leben gekommen.

50 weitere Patienten konnten nach Angaben der Polizei gerettet werden. Das Feuer ereignete sich in der Stadt Bharuch im Bundesstaat Gujarat. Über die Ursache ist noch nichts bekannt.



Erst am 23. April hatte es bei einem Brand in einer Corona-Klinik in der Nähe von Mumbai 13 Tote gegeben. Einen Tag danach kamen bei einem Feuer in einem Krankenhaus in der irakischen Hauptstadt Bagdad mehr als 80 Menschen ums Leben.

Diese Nachricht wurde am 01.05.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.