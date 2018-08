In Indien sind bei Erdrutschen nach starken Regenfällen mindestens 20 Menschen ums Leben gekommen.

Damit starben in der Monsunzeit nach Behördenangaben in diesem Jahr bereits mehr als 700 Menschen. Mehrere Rettungsmannschaften seien in die betroffenen Regionen im Süden des Landes geschickt worden, sagte ein Behördenvertreter. Meteorologen sagten auch für die kommenden 48 Stunden weitere Regenfälle voraus. Die Monsunperiode dauert von Juni bis September.