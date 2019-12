In der indischen Hauptstadt Neu Delhi sind mindestens 30 Menschen beim Brand in einer Fabrik ums Leben gekommen.

Die Zahl der Opfer könnte noch steigen, teilte die Polizei mit. Nach Angaben der örtlichen Feuerwehr wurden 50 Personen gerettet. Das Feuer war in den frühen Morgenstunden in der Altstadt von Neu Delhi ausgebrochen. In den engen Straßen gibt es viele kleine Fabriken und Lager.