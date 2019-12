In der indischen Hauptstadt Neu Delhi sind bei einem Brand in einer Fabrik mindestens 43 Menschen ums Leben gekommen.

Das teilte ein Regierungssprecher mit. Nach Angaben der örtlichen Feuerwehr konnten etwa 50 Personen gerettet werden. Das Feuer war in den frühen Morgenstunden in der dicht besiedelten Altstadt von Neu Delhi ausgebrochen. Bei den meisten Opfern handelt es sich um Fabrikarbeiter, die auf verschiedenen Stockwerken des Gebäudes geschlafen hatten und von den Flammen überrascht wurden. Die Brandursache ist bislang unklar. Laut Polizei wurden in der Fabrik vor allem Taschen, Flaschen und Spielzeug hergestellt. Premierminister Modi reagierte entsetzt auf die Brandkatastrophe und sprach den Angehörigen der Opfer sein Beileid aus.