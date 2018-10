Bei einem Zugunglück im Norden Indiens sind mindestens 60 Menschen ums Leben gekommen.

Mehr als 70 wurden verletzt. Der Zug war in der Nähe von Amritsar im Bundesstaat Punjab während eines Hindu-Festes in eine Menschenmenge gefahren, die sich auf den Gleisen befand. Die Ursache des Unglücks ist nach Angaben der Nachrichtenagentur Ani bisher nicht bekannt. Möglicherweise hätten die Menschen wegen des lauten Feuerwerks das Herannahen des Zuges nicht mitbekommen, hieß es. Die Regierung des Bundesstaates kündigte eine Untersuchung an und sagte den Familien der Opfer Hilfe zu.