In Indien sind bei heftigen Unwettern mindestens 76 Menschen durch Blitzschläge ums Leben gekommen.

Allein in Jaipur im Bundesstaates Rajasthan starben elf Personen, als ein Blitz in zwei Türme einer historischen Festungsanlage einschlug. Von dort aus wollten zahlreiche Menschen das über die Stadt hinwegziehende Unwetter beobachten. 17 Personen wurden verletzt, einige schweben in Lebensgefahr.



In Rajasthan sowie in den Bundesstaaten Uttar Pradesh Madya Pradesh gab es weitere Tote, viele von ihnen Feldarbeiter. Premierminister Modi versprach den Angehörigen der Opfer finanzielle Unterstützung. In Indien kommen jedes Jahr hunderte Menschen bei den starken Stürmen zu Beginn der Monsunzeit ums Leben.

Diese Nachricht wurde am 12.07.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.