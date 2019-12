Die Behörden im indischen Teil von Kaschmir wollen die seit Monaten andauernde Internetsperre etwas lockern.

Ab morgen sollen die Messenger-Dienste wieder nutzbar sein. In staatlichen Krankenhäusern soll es auch wieder Breitbandinternet geben. Andere Teile der Netzsperre bleiben aber in Kraft. Sie gilt seit Anfang August, als die Regierung in Neu-Delhi den Sonderstatus für den indischen Teil von Kaschmir aufgehoben hatte. Das löste bei der mehrheitlich muslimischen Bevölkerung Proteste aus. Die Behörden wollen mit der Netzsperre verhindern, dass sich die Leute zu größeren Protest-Aktionen verabreden können.