Nach dem erneuten Aufflammen der Gewalt in Kaschmir haben indische Sicherheitskräfte führende Separatisten festgenommen.

Teile der Region wurden abgeriegelt. Das Militär rief die Bevölkerung auf, sich nicht von anti-nationalistischen Kräften aufwiegeln zu lassen. Am Wochenende kamen bei Zusammenstößen zwischen Sicherheitskräften und Aufständischen mindestens zehn Menschen ums Leben.



Indien wirft Pakistan vor, Separatisten in der geteilten Himalaya-Region zu bewaffnen. Die Regierung in Islamabad weist dies zurück.