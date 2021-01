Indiens Oberster Gerichtshof hat die geplante Agrarreform der Regierung angesichts heftiger Proteste vorerst gestoppt.

Das Gericht in Neu-Delhi kündigte zudem die Bildung eines Expertenkomitees an, das zwischen der Regierung und den Demonstranten vermitteln soll. Zehntausende Landwirte protestieren seit Wochen gegen die neuen Agrargesetze.



Bisher konnten Landwirte ihre Erzeugnisse auf staatlich regulierten Großmärkten verkaufen, die ihnen Mindestpreise garantierten. Die Agrarreform erlaubt ihnen, die Produkte auf dem freien Markt zu verkaufen - auch an Supermarktketten. Die Bauern befürchten, dass große Konzerne die Preise drücken und ihre Geschäftsgrundlage zerstören könnten.

Diese Nachricht wurde am 12.01.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.