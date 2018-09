Homosexuelle Beziehungen sind in Indien kein Verbrechen mehr.

Der Oberste Gerichtshof verwarf ein Urteil aus dem Jahr 2013, in dem noch ein Gesetz aus der Kolonialzeit aufrecht erhalten worden war. Das Gesetz, das im 19. Jahrhundert verfasst wurde, stellte gleichgeschlechtliche sexuelle Handlungen als "unnatürliches Vergehen" unter Strafe. Darauf standen zehn Jahre Haft. Es war eines der ältesten Gesetze weltweit, in dem Homosexualität kriminalisiert wurde.



Der Oberste Gerichtshof erklärte in seinem Urteil, die Kriminalisierung von Sexualverkehr sei irrational, willkürlich und verstoße gegen die Verfassung. Das alte Gesetz sei als Waffe gegen die Gemeinschaft von Schwulen, Lesben und Transgendern eingesetzt worden.