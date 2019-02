Der Oberste Gerichtshof Indiens hat unter Verweis auf den Naturschutz die Umsiedlung von Millionen Menschen aus ihren Siedlungsgebieten in Wäldern angeordnet.

Wie die "Times of India" berichtet, sind indigene Völker in 16 Bundesstaaten betroffen. Sie verfügten nicht über verbriefte Landrechte. Als Frist setzte das Gericht den 24. Juli. Nach Angaben des Hilfswerks "Survival International" betrifft die Entscheidung mehr als acht Millionen Menschen. Laut der Volkszählung aus dem Jahr 2011 leben in Indien 104 Millionen Angehörige indigener Völker. Sie gehören mit den sogenannten Unberührbaren zur ärmsten Bevölkerungsgruppe Indiens.



Indische Naturschutzverbände hatten vor Gericht beantragt, das Forstgesetz für ungültig zu erklären. Es garantierte den in den Wäldern lebenden Menschen Recht auf ihr angestammtes Land.