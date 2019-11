In einem jahrzehntelangen Konflikt hat das Oberste Gericht in Indien Hindus das alleinige Recht an einem umstrittenen Grundstück zugesprochen.

Das Gelände in der Stadt Ayodhya wird demnach einer Stiftung übergeben, die den Bau eines Tempels überwachen soll. Auf dem Areal hatte bis zur Zerstörung durch extremistische Hindus eine Moschee gestanden. Die Richter wiesen den Staat an, den Muslimen ein adäquates Stück Land zum Bau einer Moschee zur Verfügung zu stellen.



Um Unruhen zu verhindern, wurden die Sicherheitsvorkehrungen in der Region erhöht. Der Streit um das Gelände schwelt seit Jahrzehnten; sowohl Hindus als auch Muslime beanspruchen das Gebiet für sich.