Das indische Parlament hat ein Verbot der im Islam möglichen Sofortscheidung beschlossen.

Nach dem Unterhaus billigte auch die zweite Kammer das Gesetz. Das höchste Gericht in Indien hatte bereits vor zwei Jahren entschieden, dass die Sofortscheidung gegen die per Verfassung garantierten Rechte muslimischer Frauen verstoße.



Die meisten der rund 170 Millionen Muslime in Indien sind Sunniten, die in Familienangelegenheiten an das muslimische Personenrecht gebunden sind. Es erlaubt muslimischen Männern, sich durch den dreimaligen Ausruf der Wortes "Scheidung" von ihren Frauen zu trennen. Der Ausruf muss dabei nicht unbedingt hintereinander erfolgen und kann auch über Telefon, Textnachricht oder Eintrag in Sozialen Netzwerken erfolgen. Diese Praxis ist in mehr als 20 Ländern verboten, auch in Indiens Nachbarstaaten Pakistan und Bangladesch.