In Zentralindien sind Recherchen einer Nichtregierungsorganisation zufolge mehr als 50 Bauern an den Folgen einer Vergiftung durch Pflanzenschutzmittel gestorben.

Wie die Schweizer Organisation Public Eye berichtet, sind im Distrikt Yavatmal mehr als 20 Männer verstorben, in der gesamten Region mehr als 50. Eines der gesundheitsgefährdenden Pestizide ist Public Eye zufolge "Polo", ein Mittel der Firma Syngenta aus der Schweiz. Es wird in Indien auf Baumwollfeldern angewandt. Polo ist in der Schweiz und in der EU verboten, laut Public Eye wegen seiner Gefährlichkeit für Gesundheit und Umwelt. Der entscheidende, gesundheitsgefährdende Wirkstoff ist demzufolge Diafenthiuron. Innerhalb von zwölf Wochen, zwischen Juli und Oktober 2017, seien rund 800 Landarbeiter schwer vergiftet worden, viele hätten vorübergehend ihr Augenlicht verloren und litten bis heute unter schweren gesundheitlichen Folgen.



Syngenta wies die Vorwürfe zurück. Es gebe "absolut keine Beweise dafür", dass das Produkt von Syngenta Polo für die aufgetretenen Fälle verantwortlich sei, schrieb die Firma in einer Stellungnahme. Polo sei in den vergangenen 14 Jahren erfolgreich und sicher von indischen Landwirten verwendet worden, ohne dass es zu einer Beeinträchtigung der menschlichen Gesundheit gekommen wäre. Polo sei mit einem blauen Dreieck klassifiziert, was bedeute, dass es für Haut und Schleimhäute ungefährlich sei.