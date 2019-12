In Indien hat die Polizei vier mutmaßliche Täter einer Gruppenvergewaltigung erschossen.

Ein Polizeisprecher sagte der Nachrichtenagentur ap, die Männer hätten während einer Nachstellung am Tatort versucht, einem Beamten die Waffe zu entwenden und zu fliehen.



Den Männern war vorgeworfen worden, Ende November eine 27-jährige vergewaltigt, ermordet und ihre Leiche in Brand gesteckt zu haben. Nach ihrer Festnahme hatten hunderte Demonstranten versucht, die Polizeiwache in der Stadt Hyderabad zu stürmen und die mutmaßlichen Täter zu lynchen.



Gewalt gegen Frauen ist in Indien weit verbreitet. Immer wieder kommt es zu schweren Übergriffen. Gestern wurde im Bundesstaat Uttar Pradesh eine Frau von mehreren Männern mit Benzin übergossen und angezündet, als sie auf dem Weg zu einem Prozess gegen ihre mutmaßlichen Vergewaltiger war. Sie befindet sich in kritischem Zustand, die fünf Angreifer wurden festgenommen.