Der Nationalfeiertag in Indien ist von landesweiten Protesten überschattet worden.

In der Hauptstadt Neu Delhi verfolgten zehntausende Menschen eine große Militärparade. Eine Demonstration richtete sich gegen Brasiliens rechtsgerichteten Präsidenten Bolsonaro, der sich zu einem Besuch in Indien aufhält. Landesweit gab es Proteste gegen das neue Staatsbürgerschaftsgesetz, das nach Ansicht von Kritikern Muslime diskriminiert. An einer Menschenkette im südlichen Bundesstaat Kerala beteiligten sich nach Angaben der Organisatoren sieben Millionen Menschen.



Mit dem Tag der Republik feiert Indien das Inkrafttreten der Verfassung am 26. Januar 1950.