In Indien ist die Raumsonde "Chandrayaan-2" zum Mond gestartet.

Eine Trägerrakete hob vom Weltraumbahnhof Satish Dhawan im südindischen Bundesstaat Andhra Pradesh ab. Ein ursprünglich in der vergangenen Woche vorgesehener Start war wegen technischer Probleme abgebrochen worden.



Die Mondsonde hat ein Landemodul an Bord, das Anfang September am Südpol des Erdtrabanten aufsetzen soll. Ein Rover soll dort auf der Oberfläche unter anderem nach Spuren von Wasser suchen. Bei einem Erfolg der Mission wäre Indien das vierte Land nach den USA, Russland und China, dem eine Mondlandung gelingt.