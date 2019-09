In Indien werden E-Zigaretten verboten.

Wie das Finanzministerium in Neu Delhi mitteilte, werden Herstellung, Import oder Export sowie Lagerung und Verkauf künftig mit hohen Geldstrafen oder Haft von bis zu einem Jahr geahndet. Das Ministerium erklärte, E-Zigaretten stellten vor allem für junge Menschen zunehmend ein Gesundheitsrisiko dar.



Indien ist bislang ein großer Markt für die Hersteller der E-Zigaretten. In dem Land gibt es mehr als 100 Millionen Raucher.



In den USA plant die Regierung nach eigenen Angaben ein Verbot von E-Zigaretten mit Aromastoffen. In zwei US-Bundesstaaten gilt ein solches Verbot bereits.