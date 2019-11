In der indischen Hauptstadt Neu-Delhi hält die starke Luftverschmutzung weiter an.

Wegen der schlechten Sicht mussten 30 Flüge vom Flughafen Delhi umgeleitet werden. Die Metropole leidet derzeit unter der schlimmsten Feinstaubbelastung des Jahres. Die gemessenen Werte überstiegen in einigen Stadtbezirken die Grenzwerte der Weltgesundheitsorganisation um das 36-Fache. Am Freitag hatte die indische Regierung wegen der Gesundheitsbelastungen den Notstand ausgerufen und fünf Millionen Atemmasken verteilen lassen. Schulen wurden vorübergehend geschlossen, die Arbeit auf Baustellen wurde eingestellt. Ab heute gelten Beschränkungen im Autoverkehr. Ursache der starken Luftverschmutzung sind vor allem Feuerwerke bei dem mehrtägigen hinduistischen Lichterfest Diwali, Strohfeuer in den umliegenden Regionen und eine ungünstige Wetterlage.