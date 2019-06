In Indien sind sechs Männer wegen der Gruppenvergewaltigung und des Mordes eines 8-jährigen Mädchens verurteilt worden.

Das Strafmaß werde später festgelegt, teilte der zuständige Staatsanwalt vor einem Gericht in Pathankot im nördlichen Bundesstaat Punjab mit. Den Männern droht mindestens eine lebenslange Haft, wenn nicht die Todesstrafe.



Laut Anklageschrift wurde das Mädchen im Januar 2018 entführt und in ein Dorf im Bundesstaat Jammu und Kaschmir verschleppt. Fünf Tage wurde es demnach in einem hinduistischen Tempel gefangen gehalten, mehrfach vergewaltigt und schließlich zu Tode geprügelt. Der Fall hatte gewaltsame Proteste nicht nur in Jammu, sondern auch in Neu Delhi, Mumbai und Bangalore ausgelöst.