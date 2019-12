In Indien sind bei weiteren Protesten gegen das neue Staatsbürgerschaftsgesetz sechs Menschen getötet worden.

Die Behörden des Bundesstaates Assam teilten mit, vier Personen seien von Polizisten angeschossen worden. Zwei weitere Todesfälle habe es bei Ausschreitungen gegeben. In der Stadt Guwahati beteiligten sich rund 5.000 Menschen an einer Kundgebung gegen das Gesetz. Es sieht für Migranten, die vor 2015 aus Bangladesch, Pakistan und Afghanistan ohne gültige Papiere nach Indien kamen, Vereinfachungen bei der Einbürgerung vor. Muslime hingegen sind davon ausgeschlossen. Kritiker werfen der hinduistisch nationalistischen Partei von Premierminister Modi vor, die muslimische Bevölkerungsgruppe in Indien auszugrenzen. Vor dem Obersten Gerichtshof wurde ein Prozess gegen das neue Gesetz angestrengt.