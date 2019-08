Vor dem Hintergrund zunehmender Spannungen hat die indische Regierung angekündigt, den Sonderstatus der Kaschmir-Region aufzuheben. Innenminister Shah äußerte sich vor dem Parlament in Neu Delhi. Die Entscheidung könnte zu neuen Unruhen führen. Das Nachbarland Pakistan hat bereits protestiert.

Der Innenminister erklärte vor den Abgeordneten, ein Dekret von Präsident Modi sehe vor, Artikel 370 der indischen Verfassung zu streichen. Damit werde der Sonderstatus der Provinz Jammu und Kaschmir aufgehoben. Die Neuregelung solle sofort in Kraft treten. Artikel 370 gesteht der Region ihre eigene Verfassung zu sowie eine unabhängige Regierung in allen Politikfeldern außer Verteidigung, Außenpolitik und Kommunikation.



Regionalpolitiker reagierten umgehend mit Kritik und warfen der indischen Regierung vor, mit der Entscheidung faktisch zu einer Besatzungsmacht zu werden.



Zuvor hatten die indischen Behörden Ausgangssperren über Srinagar, Kaschmirs Verwaltungssitz, verhängt. Nach Korrespondentenberichten wurden Internetdienste blockiert und die Telefonnetze abgeschaltet. In den vergangenen Tagen waren zudem tausende zusätzliche Soldaten in die Region geschickt worden. Die Regionalregierung gab eine Terrorwarnung aus und forderte die Menschen zur Abreise auf.



Die Region Kaschmir ist seit einem Krieg 1947 zwischen Indien und Pakistan geteilt. Beide Staaten beanspruchen Kaschmir für sich. In einer ersten Reaktion warf Pakistan Indien vor, mit seinem Vorhaben Resolutionen der Vereinten Nationen zu verletzen.