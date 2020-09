Nach einer Reihe von Zusammenstößen an ihrer Grenze im Himalaya bemühen sich Indien und China um eine Beruhigung der Lage.

Die Außenminister beider Staaten, Jaishankar und Wang, gaben nach einem Treffen am Rande einer Konferenz in Moskau eine gemeinsame Erklärung ab. Darin heißt es, dass die Grenztruppen Konflikte vermeiden, Abstand halten und sich um Entspannung bemühen sollten. An der abgelegenen Grenze stehen sich Hunderte Soldaten beider Seiten gegenüber. Nach indischer Darstellung hatte es im Juni eine Auseinandersetzung gegeben, bei der mindestens 20 Militärangehörige ums Leben gekommen sein sollen.

